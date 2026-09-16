"Je vais mettre 40 litres, à 70 centimes d’écart ça fait 30 euros quasiment": face à l'augmentation du prix des carburants, nombreux sont les automobilistes français à faire le plein en Andorre, pour profiter d'un tarif moins cher qu'en France du fait de la politique fiscale de la principauté.
Flambée des carburants: de nombreux Français font le plein en Andorre
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