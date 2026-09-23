Tension sur les actifs français : comment protéger son portefeuille ?

Les tensions sur la dette française et la hausse des rendements obligataires commencent aussi à peser sur les actions. Existe-t-il déjà une véritable prime de risque France sur la cote parisienne, et jusqu'où cette crise de confiance peut-elle aller ? Quelles entreprises privilégier pour rester exposé aux valeurs françaises, pourquoi se méfier des banques et des foncières, et faut-il aujourd'hui internationaliser son portefeuille et se tourner vers l'or ? L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de Propos Utiles. Ecorama du 23 septembre 2026, présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.
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