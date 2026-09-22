Les dirigeants mondiaux arrivent au siège de l'ONU à New York pour la 81e Assemblée générale des Nations unies, parmi lesquels le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, la présidente péruvienne Keiko Fujimori et le président roumain Nicusor Dan.
Les leaders mondiaux arrivent à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies
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