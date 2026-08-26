L'Amérique pleure Dolly Parton, légende fédératrice de la country décédée à 80 ans

Une photo de l'artiste Dolly Parton, à Nashville, le 26 août 2026 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Drapeaux en berne dans tout le pays, fans recueillis dans son Tennessee natal: les Etats-Unis pleurent mercredi Dolly Parton, légende de la musique country dont le décès suscite une intense émotion et un rare moment de rassemblement.

Dolly Parton, inoubliable interprète de "Jolene" à la popularité immense, s'est éteinte à 80 ans mardi. Elle est décédée après un bref combat contre le cancer, a confirmé à l'AFP un de ses cousins, Brent Allen.

Selon une source familiale, des obsèques privées se tiendront ce week-end à Nashville, capitale du Tennessee (sud).

Proches, voisins, fans: sitôt la nouvelle connue, des Américains de tous horizons ont afflué à Sevierville, sa ville natale dans le Tennessee, pour lui rendre hommage et déposer des fleurs au pied de la statue qui la représente assise, guitare en main.

"Nous l'avons toujours considérée comme notre sainte patronne du Tennessee", décrit à l'AFP Callie Konane Rickards, costumière âgée de 43 ans et fan inconditionnelle.

Au pied de la statue de Dolly Parton, des fleurs déposées en hommage le 25 août 2026 à Sevierville (Etats-Unis) ( AFP / A.M. Stewart )

Jonah La Grand, 24 ans, habitant du coin, la qualifie de "mère pour tous ceux qui vivent ici".

"Elle a toujours été présente sur votre télévision, votre tourne-disque, vos CD ou dans la playlist de votre téléphone, devenant un membre à part entière de votre famille", a déclaré son neveu dans la vidéo annonçant son décès, diffusée sur les réseaux sociaux de l'icône américaine.

Héritage "éternel"

Signe de l'émotion qui a saisi l'Amérique, Donald Trump a ordonné de mettre les drapeaux en berne pour une semaine, regrettant une "vraie perte pour des millions de personnes".

Dans un pays extrêmement polarisé, la classe politique fait montre d'une rare unanimité.

"Difficile d'imaginer beaucoup de gens ayant eu un impact plus grand que Dolly Parton (...) Quelle vie", a réagi l'ex-président démocrate Barack Obama. Il a rappelé la naissance de la chanteuse dans la pauvreté, son immense succès et ses engagements caritatifs - contre l'illetrisme en particulier.

A New York, l'emblématique Empire State Building lui a rendu hommage en scintillant de rose mardi soir.

La famille royale britannique a elle partagé sur X une vidéo de la fanfare de Buckingham Palace jouant "9 to 5", un de ses tubes.

Des fleurs et des bougies, déposées par des fans, recouvrent l'étoile de la chanteuse et compositrice américaine Dolly Parton sur le "Music City Walk of Fame" de Nashville, dans le Tennessee, le 25 août 2026 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Les hommages de stars de la musique ont afflué, de Beyoncé - qui l'a décrite comme "l'étoile polaire" qui "a rendu le monde plus heureux" - à Paul McCartney, en passant par le rappeur Eminem.

La popstar Taylor Swift estime son héritage "éternel", quand le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger retient qu'elle "a rassemblé tant de gens".

"Ce que je SAIS c'est que Dolly aurait voulu (...) que j'en fasse une chanson, et après, que je continue d'avancer et que je reste forte", a écrit mercredi sa filleule, la chanteuse et actrice Miley Cyrus.

Silence à "Dollywood"

De la plume de Dolly Parton ont émergé quelque 3.000 titres, dont des classiques comme "Jolene" (1973), "I Will Always Love You" (1974) et "9 to 5" (1980).

En 60 ans de carrière, la reine de la country a écoulé plus de 100 millions de disques et construit l'une des plus grosses fortunes de la scène musicale américaine.

La chanteuse Dolly Parton à Austin, au Texas, le 6 décembre 2016 ( AFP / SUZANNE CORDEIRO )

Artiste multirécompensée qui écrivait ses chansons, maîtrisant son image et gérant sa carrière de main de maître dans une industrie musicale principalement masculine, elle a incarné une figure féministe sans le revendiquer.

Née le 19 janvier 1946 dans une cabane au fin fond du Tennessee, quatrième d'une fratrie pauvre de douze enfants, Dolly Rebecca Parton est montée sur scène dès 13 ans à Nashville, capitale de la country. Elle s'y est installée une fois le bac en poche, à la fin des années 1960, et s'est rapidement imposée comme l'une des voix américaines les plus populaires.

L'autrice-interprète est également devenue actrice, entrepreneuse accomplie et philanthrope. Elle a lancé station de radio, restaurants, parfum... et même un parc d'attractions à succès, "Dollywood", près des lieux de son enfance, où se pressent plusieurs millions de visiteurs par an. Une minute de silence y a été observée à midi mercredi.

Affaiblie dernièrement, Dolly Parton avait annulé en mai une série de concerts prévus à Las Vegas, évoquant un système immunitaire et un appareil digestif "mis à rude épreuve".