Emmanuel Macron a demandé au gouvernement sa "totale mobilisation" sur "l'approvisionnement" et la "maîtrise des prix" des carburants, rapporte la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à l'issue du Conseil des ministres.
Carburants: Macron a demandé au gouvernement une "totale mobilisation" sur l'approvisionnement
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