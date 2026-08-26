La Crypto décryptée : marchés de prédiction (Polymarket, Kalshi...) : qui vend les pelles ?

information fournie par Boursorama • 26/08/2026 à 09:42

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Polymarket, Kalshi, Hyperliquid... les marchés prédictifs connaissent un essor spectaculaire grâce à la blockchain et aux crypto-actifs. Mais comment fonctionnent ces plateformes qui permettent de miser sur l'issue d'événements sportifs, politiques ou économiques ? Dans cette vidéo, Jérémy Le Bescont (CoinShares) explique le lien entre marchés de prédiction, stablecoins et blockchains comme Polygon ou Solana, et présente les différentes façons de s'exposer à cette tendance émergente de l'écosystème crypto.

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