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La Crypto décryptée : marchés de prédiction (Polymarket, Kalshi...) : qui vend les pelles ?

information fournie par Boursorama 26/08/2026 à 09:42

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Polymarket, Kalshi, Hyperliquid... les marchés prédictifs connaissent un essor spectaculaire grâce à la blockchain et aux crypto-actifs. Mais comment fonctionnent ces plateformes qui permettent de miser sur l'issue d'événements sportifs, politiques ou économiques ? Dans cette vidéo, Jérémy Le Bescont (CoinShares) explique le lien entre marchés de prédiction, stablecoins et blockchains comme Polygon ou Solana, et présente les différentes façons de s'exposer à cette tendance émergente de l'écosystème crypto.

Vidéo sponsorisée

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Cryptoactif
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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