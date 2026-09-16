Après la suspension du député Philippe Brun, visage du Parti socialiste à l'Assemblée sur la question du budget de l'Etat, accusé de "violences", la députée socialiste Sandrine Runel déclare qu'"une décision sera prise" à l'issue de la réunion du bureau national, lors de la présentation des propositions pour le budget des socialistes.
Suspension de Brun: une "décision sera prise" après la réunion du bureau national (députée PS)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro