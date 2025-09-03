 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Patrick Artus : "Non, il n'y aura pas de tempête financière sur la dette française !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 03/09/2025 à 14:10

Les taux français à 30 ans dépassent désormais les 4,5 %, un niveau inédit depuis la crise de la zone euro en 2011. Baromètre de la confiance des marchés, ce seuil symbolique alerte sur la nervosité croissante des investisseurs face à la trajectoire budgétaire de la France. Le spectre d’une tempête financière se précise-t-elle ? Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 3 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

