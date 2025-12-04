Jean-François Fallacher, directeur général d’ Eutelsat , deuxième opérateur mondial de satellites en orbite basse, coté sur le SBF120, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la nouvelle augmentation de capital de 670 millions d’euros, la stratégie de déploiement des satellites en orbite basse face à Starlink, les enjeux de souveraineté numérique européenne, la place des actionnaires publics et privés, ainsi que les perspectives de redressement d’un titre boursier en difficulté.
Jean-François Fallacher (DG d’Eutelsat) : "L'argent n'est plus un problème pour nous grâce à cette augmentation de capital !"
Valeurs associées
|2,1050 EUR
|Euronext Paris
|+7,07%
