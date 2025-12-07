Le tirage au sort pour la Coupe du monde 2026 a eu lieu vendredi à Washington. Dans le Groupe 1, l'Équipe de France affrontera le Sénégal, et la Norvège, ainsi qu'un barragiste parmi le Suriname, la Bolivie, et l'Irak. Le Mexique, pays organisateur avec les États-Unis et le Canada, accueillera l'Afrique du Sud pour le match d'ouverture le 11 juin. L'Argentine, championne en titre, débutera son tournoi contre l'Algérie.
Les Bleus héritent d'un groupe difficile pour la Coupe du monde
