Les Bleus héritent d'un groupe difficile pour la Coupe du monde

information fournie par France 24 07/12/2025 à 11:34

Le tirage au sort pour la Coupe du monde 2026 a eu lieu vendredi à Washington. Dans le Groupe 1, l'Équipe de France affrontera le Sénégal, et la Norvège, ainsi qu'un barragiste parmi le Suriname, la Bolivie, et l'Irak. Le Mexique, pays organisateur avec les États-Unis et le Canada, accueillera l'Afrique du Sud pour le match d'ouverture le 11 juin. L'Argentine, championne en titre, débutera son tournoi contre l'Algérie.

