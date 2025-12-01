 Aller au contenu principal
Le pape Léon XIV s'exprime à bord de l'avion papal après sa visite en Turquie

information fournie par AFP Video 01/12/2025 à 09:02

À bord de l'avion papal du vol Istanbul-Beyrouth, le pape Léon XIV a tenu dimanche sa première conférence de presse au cours de son premier voyage à l'étranger.

Proche orient
Guerre en Ukraine
Pape Leon XIV
