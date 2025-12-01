Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Dans ce numéro, Maxime de Roquette Buisson, partner private debt, explique qui sont les emprunteurs typiques en dette privée, et surtout, comment ils sont sélectionnés.
Le lundi, c'est private equity : qui sont les emprunteurs typiques en dette privée ?
