Des centaines de milliers de partisans remplissent la place du Zócalo à Mexico pour soutenir la présidente Claudia Sheinbaum à l’occasion du septième anniversaire de son parti, Morena.
Mexique : des milliers de personnes rassemblées en soutien à la présidente Claudia Sheinbaum
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro