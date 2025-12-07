Situé sur l'une des avenues les plus animées de la capitale saoudienne, un bar a ouvert en avril, le premier et jusque-là le seul du genre à Ryad. Il ne désemplit pas depuis qu'il a commencé à servir de la bière à la pression. De la bière en provenance d'Allemagne et sans alcool.
En Arabie saoudite, un bar fait le plein avec de la bière sans alcool
