Bourse, IA, croissance : ce qui vous attend pour 2026

information fournie par Ecorama • 04/12/2025 à 14:00

2026 s’annonce comme une année charnière. Après une résilience mondiale inattendue en 2025, l’OCDE anticipe un ralentissement aux États-Unis, sur fond d’inflation persistante et d’économie à deux vitesses. Entre ménages aisés dopés par les marchés et classes populaires fragilisées par les droits de douane, la croissance repose sur une base étroite : les plus riches et l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle. Endettement des géants de la tech, opportunités obligataires pour les épargnants, diversification boursière : décryptage des enjeux et risques qui façonneront l’année 2026 avec Henri Chabadel, responsable des investissements de Blackrock France. Ecorama du 4 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com