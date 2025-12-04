Voici pourquoi les marchés boursiers pourraient monter en décembre, et même en janvier…

information fournie par Ecorama • 04/12/2025 à 14:10

Voici pourquoi les marchés boursiers pourraient monter en décembre et même prolonger leur élan en janvier. Entre l’effet saisonnier du fameux Santa Claus Rally, l’accélération des bénéfices des entreprises et la perte de crédibilité du scénario de récession, les signaux positifs s’accumulent. Ajoutez à cela une Fed prête à des “preemptive cuts”, la fin possible du quantitative tightening, une inflation stabilisée et un pétrole en repli : autant de catalyseurs qui pourraient transformer un simple rallye de fin d’année en véritable point de départ du cycle boursier de 2026. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 4 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com