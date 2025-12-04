 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Voici pourquoi les marchés boursiers pourraient monter en décembre, et même en janvier…

information fournie par Ecorama 04/12/2025 à 14:10

Voici pourquoi les marchés boursiers pourraient monter en décembre et même prolonger leur élan en janvier. Entre l’effet saisonnier du fameux Santa Claus Rally, l’accélération des bénéfices des entreprises et la perte de crédibilité du scénario de récession, les signaux positifs s’accumulent. Ajoutez à cela une Fed prête à des “preemptive cuts”, la fin possible du quantitative tightening, une inflation stabilisée et un pétrole en repli : autant de catalyseurs qui pourraient transformer un simple rallye de fin d’année en véritable point de départ du cycle boursier de 2026. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 4 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

"L'ambition" du XV de France est de gagner la Coupe du monde" de rugby

information fournie par AFP Video 03 déc.
2

Malaisie: des scientifiques transforment les punaises de lit en redoutables détectives

information fournie par AFP Video 03 déc.
3

C'est "l'abattement" réagit le frère de Christophe Gleizes après sa condamnation

information fournie par AFP Video 03 déc.
4

Macron en Chine : l'Ukraine de la discorde

information fournie par France 24 00:13
5

Le Real Madrid retrouve la victoire en Liga grâce à Kylian Mbappé

information fournie par France 24 08:18
6

Trade ou Pas Trade ? cette semaine le CAC 40, le S&P500, Thalès et AMD

information fournie par SG Bourse 03 déc.
7

Accord au sein de l'UE pour interdire le gaz russe à l'automne 2027

information fournie par AFP 03 déc.
46
8

Inondations en Indonésie: près de 800 morts, la colère monte

information fournie par AFP 03 déc.
1

Deux détenus s'évadent de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule

information fournie par AFP 27 nov.
2
2

Nathacha Appanah reçoit le prix Goncourt des lycéens 2025

information fournie par AFP Video 27 nov.
3

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens 2025

information fournie par AFP 27 nov.
4

Macron relance le "service national", militaire et volontaire

information fournie par AFP 27 nov.
13
5

Avec une scie à métaux et des draps: deux détenus s'évadent de la prison de Dijon

information fournie par AFP 27 nov.
6

Le pape Léon XIV arrive à Istanbul

information fournie par AFP Video 27 nov.
5
7

Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait

information fournie par AFP Video 27 nov.
8

Frappes israéliennes au Liban le jour de l'anniversaire du cessez-le-feu

information fournie par AFP 27 nov.
1
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank