Jannick Alimi : "Il y a eu un bras de fer incessant entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire !"

« L'argent et le pouvoir. Élysée–Bercy : liens secrets » (Plon) : dans son enquête, Jannick Alimi, éditorialiste politique et ancienne rédactrice en chef adjointe au Parisien , décrypte la montée en puissance du ministère de l'Économie, devenu selon elle le véritable centre de gravité de la Ve République. Pourquoi Bercy a-t-il pris l'ascendant sur Matignon ? De l'influence des ministres des Finances aux rapprochements entre pouvoir politique et grands patrons du CAC 40, l'auteure explore les coulisses d'un duo Élysée–Bercy qui domine désormais la vie politique française. Dans un contexte de dette élevée et de défiance croissante, elle s'interroge : la fonction de ministre de l'Économie est-elle devenue trop périlleuse ? Réponse.