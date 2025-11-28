« Ras-le-bol fiscal » : la France au bord de l’explosion ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 28/11/2025 à 14:10

Jamais les Français n'ont exprimé autant de lassitude face aux impôts. Selon le baromètre du Conseil des prélèvements obligatoires, 8 sur 10 jugent la pression fiscale excessive, alors que le taux de prélèvements atteint 42,8 % du PIB en 2024, bien au-dessus de la moyenne européenne. Entre perception personnelle plus nuancée, progressivité de l'impôt sur le revenu et nouvelles hausses votées par les députés, le débat s'enflamme. Le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, appelle à cesser de « jouer avec l'impôt » et plaide pour des mesures ciblées et exceptionnelles. Mais le ras-le-bol fiscal est-il parti pour durer… ou pour exploser davantage ? Décryptage avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE et Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire.

