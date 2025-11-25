Lundi, à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la députée socialiste Céline Thébault-Martinez a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour apporter une réponse législative au problème qui s'aggrave.
En France, toutes les 2 min 30, une femme subit un viol ou une tentative de viol !
