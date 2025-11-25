Un missile a été abattu dans la nuit par la défense antiaérienne ukrainienne au dessus de Kiev, la capitale ukrainienne. Plusieurs séries d'explosions ont retenti dans la capitale ukrainienne tôt mardi matin.
Ukraine: un missile abattu par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev
