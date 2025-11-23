A Brasilia, des centaines de personnes célèbrent les déboires de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, placé samedi en détention provisoire après avoir usé d'un fer à souder contre son bracelet électronique et alors qu'il était assigné à résidence depuis août.
Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro