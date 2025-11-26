Dans l'affaire du crash du Rio-Paris en 2009, le procès en appel d'Airbus et d'Air France - relaxés en première instance et jugés pour homicides involontaires - se poursuit avec les réquisitions. IMAGES
Crash du Rio-Paris : début des réquisitions devant la cour d'appel
