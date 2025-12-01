En quelques semaines, la reine des cryptos a décroché de 126.000$ à 82.000$, avant de rebondir autour des 90 000$ soit une chute de près de 30%. Un rebond durable ou annonce-t-il une nouvelle vague baissière ? Décryptage des turbulences et des risques autour du bitcoin avec Grégory Raymond, cofondateur de "The Big Whale", média spécialisé dans les cryptos. Ecorama du 1er décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Correction du bitcoin : opportunité ou pas ?
Valeurs associées
|85 788,0922 USD
|CryptoCompare
|-6,03%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
