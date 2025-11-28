Les sénateurs socialistes proposent un dispositif inédit : obliger les contribuables les plus aisés, au-delà de 80 000 euros de revenus annuels, à prêter sans intérêts à l'État, sur trois ans, une partie de leur argent. Une mesure qui ne serait pas un « racket », puisque les sommes seraient restituées, mais qui représenterait un manque à gagner en intérêts pour les concernés. Combien de foyers seraient touchés ? Quelle enveloppe l'État pourrait lever ainsi ? Cette idée a-t-elle une chance de passer à l'Assemblée nationale ? Décryptage avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, et Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire. Ecorama « On va pas se fâcher » du 28 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Faut-il forcer les plus riches à prêter gratuitement à l’Etat ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
