Faut-il forcer les plus riches à prêter gratuitement à l’Etat ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 28/11/2025 à 14:05

Les sénateurs socialistes proposent un dispositif inédit : obliger les contribuables les plus aisés, au-delà de 80 000 euros de revenus annuels, à prêter sans intérêts à l'État, sur trois ans, une partie de leur argent. Une mesure qui ne serait pas un « racket », puisque les sommes seraient restituées, mais qui représenterait un manque à gagner en intérêts pour les concernés. Combien de foyers seraient touchés ? Quelle enveloppe l'État pourrait lever ainsi ? Cette idée a-t-elle une chance de passer à l'Assemblée nationale ? Décryptage avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, et Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire. Ecorama « On va pas se fâcher » du 28 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com