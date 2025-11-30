 Aller au contenu principal
Baptiste Beaulieu: "la littérature jeunesse, c'est un moyen de pacifier la société de demain"

information fournie par France 24 30/11/2025 à 21:57

A l'occasion de la 41ème édition du salon du livre et de la presse jeunesse qui se tient à Montreuil en Seine-Saint-Denis, Au Cœur de l'Info reçoit l'écrivain Baptiste Beaulieu, auteur de livres jeunesse à succès, par ailleurs médecin généraliste à Toulouse, et phénomène des réseaux sociaux. Son dernier livre, "Les pansements invisibles" (éditions les Arènes, illustrations de Qin Leng) évoque avec délicatesse la notion du consentement chez les enfants.

