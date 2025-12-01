La BCE tire la sonnette d'alarme : la dette fédérale abyssale, le dollar fragilisé et l'euphorie autour de l'IA pourraient transformer l'économie américaine en véritable risque systémique pour l'Europe. Entre surendettement public, instabilité monétaire et bulle technologique, faut-il craindre un accident financier majeur qui frapperait de plein fouet le Vieux Continent ? Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 1er décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Un prochain choc financier qui viendrait des Etats-Unis ?
