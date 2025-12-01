Les électeurs du Honduras votent entre la continuité d'un gouvernement de gauche ou le retour de la droite, dont un candidat à la présidence est soutenu par Donald Trump, qui s'est immiscé dans le scrutin. IMAGES
Présidentielle au Honduras: dernière heure de vote
