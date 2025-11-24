Dans la mine de sel de Varangéville (Meurthe-et-Moselle), dernière mine souterraine en activité en France, le directeur se réjouit de la volonté des autorités d'exploiter davantage les sous-sols face à la montée des tensions géopolitiques.
En Moselle, la dernière mine de sel souterraine de France
