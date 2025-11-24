"Il y a une forme de cynisme qui est en train de se dégager et qui peut mener à ce que certains errements idéologiques de certains partis politiques bloquent la situation", déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une allocution télévisée à Matignon, alors que le Parlement examine le budget 2026. SONORE
Budget: Lecornu dénonce le "cynisme" de certains partis qui "bloquent" la situation
