À l'approche de Noël, le Premier ministre multiplie les gestes d'apaisement : baisse annoncée du prix de l'électricité pour les PME, bonus auto relevé pour les véhicules électriques, gel de la taxe foncière en 2026… Autant de reculs qui ressemblent à une opération déminage pour éviter un rejet du budget. Mais cette stratégie suffira-t-elle pour éviter une censure ? Décryptage avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, et Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire. Ecorama « On va pas se fâcher » du 28 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Sébastien Lecornu fait-il trop de concessions pour sauver le budget ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
