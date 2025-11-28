Sébastien Lecornu fait-il trop de concessions pour sauver le budget ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 28/11/2025 à 14:00

À l'approche de Noël, le Premier ministre multiplie les gestes d'apaisement : baisse annoncée du prix de l'électricité pour les PME, bonus auto relevé pour les véhicules électriques, gel de la taxe foncière en 2026… Autant de reculs qui ressemblent à une opération déminage pour éviter un rejet du budget. Mais cette stratégie suffira-t-elle pour éviter une censure ? Décryptage avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, et Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire. Ecorama « On va pas se fâcher » du 28 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com