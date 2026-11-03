Pression fiscale record, croissance en panne, déficit public élevé, multiplication des faillites et dégradation des finances publiques nourrissent les interrogations sur la trajectoire économique française. Alors que les prévisions de croissance apparaissent de plus en plus difficiles à atteindre, la question du niveau d’effort budgétaire nécessaire pour redresser les comptes devient centrale. François Ecalle, fondateur de Fipeco et spécialiste des finances publiques, était l’invité de l’émission Ecorama du 03 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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