La France désormais le pays le moins attractif fiscalement ?

information fournie par Ecorama • 02/11/2026 à 14:00

Avec un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés d’Europe, la France retrouve son statut de championne de la pression fiscale. Cette hausse alimente le débat sur le poids des impôts et des cotisations dans l’économie française, alors que le pays affiche déjà un niveau de prélèvements supérieur à celui de ses voisins et que de nouvelles mesures fiscales sont prévues dans les prochains budgets. La question est désormais de savoir jusqu’où il est possible d’augmenter les recettes sans nuire davantage à l’attractivité économique du pays. L'analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco, Ecorama du 2 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.