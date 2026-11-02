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"Martyre de l'A10" : la mère prise à partie après la première matinée d'audience

information fournie par AFP Video 02/11/2026 à 15:01

La mère d'Inass Touloub, fillette de quatre ans retrouvée morte et mutilée en 1987 au bord de l'autoroute A10, est prise à partie par des manifestants à l'issue de la première matinée de son procès à Blois. IMAGES

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