De retour sur Terre après huit mois de mission dans l'espace au sein de la station spatiale internationale (ISS), l'astronaute française Sophie Adenot dit se sentir "dans la même forme qu'avant, si ce n'est mieux", lors d'une conférence de presse à l'Agence spatiale européenne (ESA) à Paris. Elle s'émerveille également de "retrouver les petits plaisirs de la Terre", comme le bruit de la pluie sur une vitre. SONORE
Sophie Adenot dans la "joie" de "retrouver les petits plaisirs de la Terre"
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