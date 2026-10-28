Un "hommage national sera rendu" après l'attentat "terroriste raciste" de Trappes, qui a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi, annonce la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à l'issue du conseil des ministres, sans préciser le jour ni s'il sera présidé par Emmanuel Macron.
Attentat de Trappes: un hommage national sera organisé (gouvernement)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro