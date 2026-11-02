Sophie Adenot "rêve" d'aller sur la Lune

L'astronaute française Sophie Adenot à l'Agence spatiale européenne (ESA) à Paris le 2 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Trois semaines après son retour du Terre et ses huit mois passés dans l'espace, l'astronaute française Sophie Adenot continue sa réadaptation à la vie terrestre et a reconnu lundi qu'aller sur la Lune serait "un rêve".

"J'ai envie de continuer dans ce métier et d'essayer de contribuer à aller un peu plus loin dans l'exploration spatiale", a expliqué Sophie Adenot, lundi, lors d'une conférence de presse organisée au siège parisien de l'Agence spatiale européenne (ESA).

"La Lune, qu'est-ce qu'elle est belle !", a-t-elle lancé, interrogée sur des souvenirs particuliers qui lui restent encore en tête. Puis, plus tard, interrogée sur le fait de savoir si aller sur la Lune était dans son viseur: "dans le viseur, ce n'est pas l'expression que j'emploierais parce que moi j'aime bien que ça reste à l'état de rêve. Oui ça me fait rêver d'aller marcher sur la Lune. Mais non, j'en ferai pas un objectif quitte à faire n'importe quoi", a-t-elle souligné.

Les Etats-Unis ambitionnent avec leur programme Artémis d'établir une base sur le sol lunaire et de préparer de futures missions vers Mars.

Le retour des Américains sur la surface lunaire, est aujourd'hui prévu pour la 4e mission du programme Artémis en 2028.

L'Italien Luca Parmitano a été choisi l'été dernier pour devenir le premier Européen à prendre part à une mission du programme lunaire américain. Aux côtés de trois Américains, au sein d'Artémis III, il testera deux alunisseurs à proximité de la Terre, en 2027.

"Moi je vais rester droite dans mes bottes, authentique. Et si un jour ces missions doivent m'emmener à marcher sur la Lune, je serai ravie de le faire et très honorée que me soit confiée cette grande responsabilité. J'ai bien conscience que c'est complètement hors de mon contrôle, ce n'est pas moi qui déciderai. Mais si cette responsabilité m'est confiée, je l'honorerai avec le plus grand des sourires, la plus grande joie et je la partagerai avec beaucoup d'émotion parce que, oui, j'en rêve", a-t-elle reconnu.