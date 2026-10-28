Certains l'annonçaient en fuite aux Etats-Unis, mais c'est en direction de l'Équateur depuis l'Argentine que vole mercredi le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro, trois jours après sa défaite à la présidentielle au Brésil.
Bolsonaro vole vers l'Equateur depuis l'Argentine après avoir quitté le Brésil
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