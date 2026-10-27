Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, accuse la gauche de "recel politicien" après l'attentat raciste de Trappes et de "faire le jeu du Rassemblement national" après que les députés socialistes et écologistes ont quitté l'hémicycle lors d'une question du député RN Sébastien Chenu, pendant les questions au gouvernement.
Attentat de Trappes: Lecornu accuse la gauche de "recel politicien" et de "faire le jeu du RN"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro