L'Iran se dit prêt à rouvrir le détroit d'Ormuz sous deux jours, au lieu du plan initial de sept jours, si Washington accepte ses conditions, a déclaré lundi son porte-parole de la diplomatie.
L'Iran prêt à rouvrir le détroit d'Ormuz sous deux jours si Washington accepte ses demandes
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