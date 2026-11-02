Les parents d'Inass, retrouvée morte au bord de l'autoroute A10 en 1987, arrivent au palais de justice de Blois, à l'ouverture de leur procès pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et complicité. IMAGES
Ouverture du procès de la "Petite martyre de l'A10": arrivée des parents d'Inass
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