Les élections de mi-mandat ont lieu mardi aux États-Unis, où le président Donald Trump n'a jamais été aussi impopulaire. De nombreux États aux sièges autrefois acquis aux républicains sont vacillants. C'est le cas de la Caroline du Nord, un État profondément rural où un emploi sur cinq est lié à l'agriculture.
Élections de mi-mandat : quel vote pour les agriculteurs de Caroline du Nord ?
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