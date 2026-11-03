Députés démotivés, rejet de la partie recettes, 49.3, ordonnances : ce qui attend le budget 2027 !

Les députés doivent théoriquement se prononcer aujourd'hui sur le volet recettes du budget 2027, un texte profondément modifié au fil des débats et dont le rejet paraît probable. Après son passage à l’Assemblée nationale, le projet poursuivra son parcours parlementaire au Sénat, tandis que les hypothèses d’un recours au 49.3 ou à des ordonnances alimentent les discussions. Dans un contexte politique fragmenté, le gouvernement cherche toujours une solution pour faire adopter son budget. L'analyse de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro, Ecorama du 03 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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