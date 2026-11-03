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Députés démotivés, rejet de la partie recettes, 49.3, ordonnances : ce qui attend le budget 2027 !

information fournie par Ecorama 03/11/2026 à 14:00

Les députés doivent théoriquement se prononcer aujourd'hui sur le volet recettes du budget 2027, un texte profondément modifié au fil des débats et dont le rejet paraît probable. Après son passage à l’Assemblée nationale, le projet poursuivra son parcours parlementaire au Sénat, tandis que les hypothèses d’un recours au 49.3 ou à des ordonnances alimentent les discussions. Dans un contexte politique fragmenté, le gouvernement cherche toujours une solution pour faire adopter son budget. L'analyse de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro, Ecorama du 03 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 14:22

    Oui même avis que vous jlex, je ne soutiens pas ce gouvernement mais les ordonnances sont une bonne solution cette fois. Cela met en lumière l'inutilité et inefficacité des députés qui nous coutent très cher pour rien et cela sera plus efficace.
    En effet comme d'habitude aucune économie correcte proposée et x mois donc on revient au texte initial et c'est très bien comme ça.

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