Élections US : mauvaise nouvelle pour Trump, bonne nouvelle pour les marchés boursiers ?

Les élections américaines de mi-mandat pourraient déboucher sur un Congrès divisé, scénario généralement apprécié par les marchés financiers pour sa capacité à limiter les changements politiques majeurs. Les investisseurs évaluent les conséquences potentielles pour la fiscalité, la réglementation, l’intelligence artificielle et les secteurs les plus exposés aux décisions fédérales. Dans ce contexte, Wall Street continue d’observer avec attention l’impact du scrutin sur la dynamique boursière américaine. L'analyse de Christian Parisot, économiste et conseiller auprès d’Aurel BGC, Ecorama du 03 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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