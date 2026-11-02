Bourse : des investisseurs qui revoient leur stratégie d’achat ?

information fournie par Ecorama • 02/11/2026 à 14:10

Les dernières publications de résultats des géants technologiques américains ont ravivé les inquiétudes des investisseurs sur la rentabilité future des investissements dans l’intelligence artificielle. Après plusieurs séances de baisse de la tech américaine, les marchés semblent privilégier davantage la diversification et la recherche de revenus tangibles plutôt que les promesses de croissance à long terme. Si certains segments du marché continuent de bien résister, les interrogations sur la valorisation et le financement de la révolution de l’IA restent au cœur des préoccupations de Wall Street. L'analyse de Xavier Patrolin, président d’Albatros Capital, Ecorama du 2 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.