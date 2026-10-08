La Française Sophie Adenot et l'équipage de Crew-12 de retour sur Terre

Photo diffusée par la Nasa montrant l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot recevant de l'aide pour sortir du vaisseau spatial SpaceX Dragon Freedom, à bord du navire de récupération Shannon, après son amerrissage dans l'océan Pacifique au large de Los Angeles, le 8 octobre 2026 en Californie ( NASA / Keegan Barber )

La Française Sophie Adenot et ses trois camarades de la mission Crew-12 ont amerri jeudi comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission de près de huit mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Après plus de 27 heures de voyage retour, la capsule Dragon les transportant s'est posée sans encombre à 15h34 GMT (17h34 heure de Paris) sur les eaux du Pacifique, selon la retransmission en direct de l'Agence spatiale américaine (Nasa).

"Nous sommes très heureux d'être de retour sur Terre après une mission incroyable", a lancé la commandante, l'Américaine Jessica Meir, peu après l'amerrissage.

Les quatre équipiers -Adenot, Meir, l'Américain Jack Hathaway et le Russe Andreï Fediaïev- avaient quitté la Terre en février.

Photo diffusée par la Nasa montrant (g-d) le cosmonaute de Roscosmos Andreï Fediaïev, les astronautes américains Jack Hathaway et Jessica Meir et l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot dans le vaisseau spatial SpaceX Dragon Freedom, à bord du navire de récupération Shannon, après son amerrissage dans l'océan Pacifique, au large de Los Angeles, le 8 octobre 2026 en Californie ( NASA / Keegan BARBER )

Les dernières minutes de vol leur ont offert d'ultimes sensations fortes, avec une traversée de l'atmosphère à toute vitesse puis leur ralentissement par de puissants parachutes, le tout avec une coupure des communications.

La capsule a ensuite été hissée à bord d'un navire spécialisé. Les occupants en ont été extraits un à un, épaulés par plusieurs personnes, puis installés sur des fauteuils adaptés afin de prévenir les risques de syncope et de chute, leur corps n'étant plus accoutumé à la gravité terrestre.

"L'équipage va bien. Ils étaient tout sourire en sortant de la capsule", a assuré Bill Spetch, un responsable de la Nasa.

Les astronautes devaient ensuite réaliser de premiers examens médicaux sur le navire avant d'être transportés par hélicoptère sur la terre ferme, d'où ils prendront un avion pour Houston au Texas, où se trouve le centre de la Nasa chargé des astronautes.

Photo diffusée par la Nasa montrant la capsule Dragon, transportant l'équipage de Crew-12, lors de son amerrissage dans le Pacifique, au large de Los Angeles, le 8 octobre 2026 en Californie ( NASA / Keegan Barber )

Sophie Adenot pourra ensuite s'envoler pour Cologne, en Allemagne, où se trouve le centre de formation des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Là, elle pourra retrouver ses proches et entamer un programme de récupération et de réadaptation d'environ trois semaines.

Cheveux blancs et vue qui baisse

Les quatre membres de Crew-12 ont passé 235 jours à bord de l'ISS, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, ce qui a permis à Sophie Adenot de battre le record du plus long séjour orbital en continu pour un astronaute européen, homme ou femme confondus.

Un exploit pour la première mission de cette colonelle de l'Armée de l'Air française, qui a accompli un rêve d'enfance en devenant la deuxième astronaute de son pays à rejoindre l'espace.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram peu avant son départ de l'ISS, elle confiait avoir hâte de retrouver ses proches mais ressentir une "pointe de nostalgie" à l'idée de quitter le laboratoire orbital.

La Française, qui a fêté ses 44 ans dans l'ISS en juillet, a raconté pendant la mission avoir senti son corps vieillir en accéléré : cheveux blancs, perte de souplesse, vue qui baisse...

Dans l'espace, le corps s'adapte à l'absence de gravité, ce qui se traduit par de la perte osseuse, une fonte musculaire, une dégradation des capacités cardiaques ou encore des troubles visuels.

Image fournie par l'ESA, prise le 25 août 2026, de l'astronaute française Sophie Adenot lors d'une sortie dans l'espace pour des réparations sur l'ISS ( EUROPEAN SPACE AGENCY / Handout )

Au sein de l'ISS, et au-delà de ses apparitions à l'écran ou sur les réseaux sociaux tête en bas ou cheveux en l'air et de ses prises de parole enthousiastes, la pilote d'hélicoptère a marqué l'histoire du spatial.

Elle est ainsi devenue la première femme française à s'aventurer dans le vide spatial, au cours de trois sorties extra-véhiculaires (EVA), les 18 et 25 août et le 1er septembre, qui resteront comme le "point culminant" de son séjour.

"Ça a été une expérience extraordinaire", a-t-elle confié, comparant la sortie de la station à la sensation "d'ouvrir la portière d'une voiture et de se retrouver les pieds au bord d'une falaise".