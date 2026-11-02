Denis Ferrand (Rexecode) : "On est dans une situation assez folle car il y a énormément d'argent en France"

Croissance à l’arrêt, déficit public élevé, pression fiscale record, faillites d’entreprises en hausse et taux d’emprunt au plus haut : les indicateurs économiques français continuent de se dégrader. Alors que la France décroche par rapport à ses voisins européens, la question du redressement des finances publiques se pose avec une urgence croissante, malgré un contexte économique déjà très fragile. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, était l’invité de l’émission Ecorama du 2 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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