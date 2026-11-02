Depuis près de 40 ans, les habitants de Suèvres (Loir-et-Cher) entretiennent la mémoire de la "petite martyre de l'A10", dont le corps mutilé a été retrouvé en 1987 non loin de leur village dans un fossé de l'autoroute. L'enfant y est enterrée et les habitants réclament justice pour elle.
Procès de la "martyre de l'A10": le village de Suèvres veut que justice soit faite
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