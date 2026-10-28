Attentat de Trappes : un hommage national sera présidé par Lecornu

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, lors d'un point presse à l'issue du conseil des ministres, le 28 octobre 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Un "hommage national sera rendu", présidé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, après l'attentat "terroriste raciste" de Trappes, qui a coûté la vie vendredi à Pengo Bossio Wangi, a annoncé mercredi le gouvernement.

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a fait état de cette décision à l'issue du Conseil des ministres.

"Au regard aussi du fait que certaines victimes continuent à lutter pour leur vie, vous comprendrez qu'évidemment, les modalités de cet hommage seront à préciser, mais c'est le Premier ministre lui-même qui présidera cet hommage national", a ensuite précisé au Sénat la ministre chargée de la Lutte contre les discriminations, Auroré Bergé. Il ne sera donc pas présidé par Emmanuel Macron, et la date reste à déterminer.

Lors du Conseil des ministres, le chef de l'Etat a appelé à "l'unité" et "la dignité", et a "insisté sur le fait que la très faible compassion qu'il y a eu dans les heures qui ont suivi était de nature à inquiéter, de même que les tentatives d'instrumentalisation qui ont suivi", a rapporté Mme Bregeon.

La cheffe du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, avait demandé mardi, lors de la séance des questions au gouvernement, qu'un hommage national aux victimes soit rendu. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, n'avait alors pas apporté de réponse.

Des membres de la police scientifique sur les lieux où un homme a ouvert le feu depuis sa voiture, tuant une personne et en blessant quatre autres, le 23 octobre 2026 à Trappes, dans les Yvelines ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Sur le réseau X, le maire de Trappes Ali Rabeh a remercié "sincèrement le président de la République de donner à ce crime raciste toute la gravité et la solennité qu'il exige".

"Puisse la force de cet hommage de la Nation conduire notre pays à retrouver le chemin de la concorde", a-t-il ajouté.

Vendredi matin, Kevin T. a ouvert le feu en rafales à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines en région parisienne, abattant Pengo Bossio Wangi, un Français de 26 ans d'origine africaine, et blessant plusieurs personnes, dont au moins quatre ayant des noms à consonance africaine ou maghrébine, selon le procureur national antiterroriste Olivier Christen.

Le suspect est en garde à vue.