Dorothée Bonassies :“Ce qui est clé, c’est de conquérir un maximum de Français”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 17/06/2026 à 14:05

Dorothée Bonassies, directrice générale de BYD France, était l’invitée de l’émission Ecorama du 17 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la forte progression des ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables en France et en Europe, la stratégie de BYD sur les bornes de recharge, le développement de la marque haut de gamme Denza, les ambitions du groupe sur le marché français, la construction de son usine en Hongrie, son implantation européenne, ainsi que les droits de douane appliqués aux véhicules électriques chinois.