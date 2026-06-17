L’équipe de France s’est imposée face au Sénégal pour son entrée en lice dans la Coupe du monde (3-1). Avec un doublé et 58 buts au total, Kylian Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.
Coupe du monde : démarrage idéal pour Kylian Mbappé et les Bleus
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