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Coupe du monde : démarrage idéal pour Kylian Mbappé et les Bleus

information fournie par France 24 17/06/2026 à 07:34

L’équipe de France s’est imposée face au Sénégal pour son entrée en lice dans la Coupe du monde (3-1). Avec un doublé et 58 buts au total, Kylian Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

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